Посол Египта: Москва и Каир организуют в 2021 году более 200 гуманитарных мероприятий

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Москва и Каир беспрецедентно организуют в течение текущего года более 200 мероприятий в сфере культуры, спорта и других гуманитарных направлений. Об этом заявил в воскресенье посол Египта в Москве Ихаб Наср на дискуссии "Великие пирамиды в Гизе. Древность и современность (диалог науки и искусства)".

"В течение этого года впервые в истории наших отношений мы организуем более 200 культурных мероприятий, - сказал он. - Я буду рад видеть вас всех".

По словам главы египетского диппредставительства, мероприятия пройдут не только в сфере культуры, но также спорта и других гуманитарных направлений, что отражает "растущие отношения Египта и России".

Дискуссия прошла в стенах ГМИИ им. А. С. Пушкина и была приурочена к выставке современного искусства Forever is Now 2021, которая пройдет с 21 октября по 7 ноября на плато Гизы впервые за 4 500-летнюю историю пирамид.