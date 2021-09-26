В Ереване завершилось факельное шествие в память о погибших в Нагорном Карабахе

ЕРЕВАН, 26 сентября. /ТАСС/. Факельное шествие в память о погибших в ходе обострения конфликта в Нагорном Карабахе завершилось в воскресенье в Ереване молебном и установлением свечей возле могил воинов в пантеоне "Ераблур", где захоронены погибшие. Трансляцию вели местные новостные порталы.

Шествие было организовано политическим блоком "Армения" накануне годовщины начала обострения конфликта. В акции принял участие лидер блока, второй президент страны Роберт Кочарян.

"Наши павшие будут жить вечно в наших сердцах, молитвах, в радостных криках наших детей, в нашем единстве, мощи нашей страны. Мы просим светлые души павших воинов, чтобы они с неба стали заступниками нашей родины", - сказал в ходе молитвы представитель Армянской апостольской церкви.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, в регионе начались активные боевые действия. 9 ноября того же года лидерами России, Азербайджана и Армении было подписано трехстороннее заявление, которое позволило достичь полного прекращения военных действий в зоне конфликта. Азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.