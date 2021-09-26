В Литве из центра приема нелегальных мигрантов бежали более 20 человек

ВИЛЬНЮС, 26 сентября. /ТАСС/. Более 20 нелегальных мигрантов бежали из центра приема иностранцев в Рукле Йонавского района Литвы, где размещены нелегалы из стран Африки и Азии, проникшие в балтийскую республику через соседнюю Белоруссию. Об этом в воскресенье в эфире национального радио LRT сообщил начальник Службы охраны общественного порядка при МВД Литвы Ричардас Поцюс.

"После импровизированного митинга, на котором нелегалы в очередной раз выразили недовольство условиями содержания, в ходе проверки списочного состава было обнаружено отсутствие 21 лица", - сказал он.

В ходе оперативных действий удалось найти восемь беглецов. "Они возвращены в лагерь. Остальные 13 человек разыскиваются", - отметил Поцюс.

Находящиеся в Литве нелегальные мигранты не имеют права свободного передвижения по стране до того, как им будет предоставлено убежище. Они находятся под охраной в местах размещения, одним из которых является центр в Рукле, где содержатся более 300 человек.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов. Это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. В Вильнюсе считают, что миграционный кризис спровоцирован Минском, и называют это гибридной атакой на Литву. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в Европу, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.