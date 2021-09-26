На студенческом форуме в Казани 13 проектов получили гранты на 3,5 млн рублей

КАЗАНЬ, 26 сентября /ТАСС/. В конкурсе молодежных инициатив 13 студенческих проектов получили грантовую поддержку на общую сумму свыше 3,5 млн рублей. Победителей наградили 26 сентября на закрытии Всероссийского студенческого форума, сообщает пресс-служба министерства по делам молодежи Татарстана.

"В рамках форума состоялся грантовый конкурс молодежных инициатив <...>. К присуждению грантовой поддержки рекомендованы 13 проектов из девяти субъектов России на общую сумму свыше 3,5 млн рублей", - сообщает пресс-служба.

Победителей выбирали в номинациях "Студенческие инициативы", "Молодежные медиа", "Инициативы творческой молодежи", "Патриотическое воспитание", "Профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие", "Укрепление семейных ценностей". Всего подали около 50 заявок, из них 20 проектов допустили к публичной защите.

Отмечается, что участники из Татарстана получили гранты на общую сумму 1,1 млн рублей.

Всероссийский студенческий форум проходил в Казани с 21 сентября. Форум проводится в рамках нацпроекта "Образование". Организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи, министерство по делам молодежи Татарстана при поддержке Минобрнауки России и Минпросвещения России, Ресурсного молодежного центра, Студенческого координационного совета, российского общества "Знание".