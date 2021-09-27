Украина почтит память погибших в Бабьем Яру

КИЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине трагедии в Бабьем Яру, начинаются в понедельник на Украине и продлятся до 7 октября. В Киеве ожидают приезд мировых лидеров, деятелей еврейских организаций, которые выжили во время Холокоста, и украинцев, которые спасали евреев от смерти во время нацистской оккупации и получили звание Праведников народов мира.

Первым из запланированных мероприятий будет выставка "Зона отчуждения". На ней американо-французский писатель Джонатан Литтелл представит свой роман "Благоволительницы" (Les Bienveillantes), в котором говорится о месте Бабьего Яра в современной жизни Киева и важности событий 80-летней давности. Также на выставке французский фотограф Антуан д'Агат представит свои работы, сделанные в районе Бабьего Яра.

По информации Министерства образования и науки Украины, 29 сентября состоится национальный урок памяти во всех учреждениях среднего образования страны. А на следующий день в Доме актера состоится презентация антологии поэзии про Бабий Яр "Овраг смерти - овраг памяти".

Памятные мероприятия продолжатся в октябре. Как сказал председатель наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Натан Щаранский, запланированные мероприятия являются возможностью исправить историческую несправедливость, когда много лет трагедия Бабьего Яра замалчивалась.

3 октября состоится марш памяти в Бабьем Яру. Тысячи людей с портретами убитых родственников и цветами в руках пройдут по "дороге смерти" - маршруту, по которому нацисты вели на расстрел стариков, детей и женщин. Затем пройдет международная научная конференция "Массовые расстрелы во время Холокоста как криминальный процесс", а также презентация книги "Мы хотели жить..." Бориса Забарко, председателя Всеукраинской ассоциации евреев - бывших узников гетто и нацистских концлагерей.

Кроме того, состоится премьера документального фильма "Бабий Яр. Контекст" режиссера Сергея Лозницы. Этот фильм стал лауреатом специальной премии Каннского кинофестиваля 2021 года, на Украине его покажут впервые.

Киев ожидает приезда мировых лидеров

По информации офиса украинского президента, 6 октября ожидается участие в мероприятиях президента Израиля Ицхака Герцога. В рамках его визита состоится презентация книги "Праведники народов мира. Украина". Приедут в Киев также президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и глава Албании Илир Мета. Вместе с украинским лидером Владимиром Зеленским они примут участие в открытии мемориального объекта "Кристальная стена плача" всемирно известной художницы-концептуалистки Марины Абрамович.

Предполагается открытие первой очереди Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр". Как сообщил ранее глава офиса украинского лидера Андрей Ермак, Зеленский поставил задачу завершить в течение нескольких лет строительство мемориала, который начнет работать как музейный комплекс. Также в Бабьем Яру планируется открытие музейно-мемориального объекта "Курган", внутри которого будет размещена большая 3D-модель Бабьего Яра, посвященная событиям 1941 года.

Трагедия Бабьего Яра

Урочище Бабий Яр получило всемирную известность как место массовых казней гражданского населения нацистами и украинскими коллаборационистами, главным образом евреев, цыган, а также советских военнопленных, во время Великой Отечественной войны. Как пишут историки, 27-28 сентября нацистские власти отдали приказ о том, чтобы 29 сентября еврейское население города к 8:00 явилось в назначенную точку сбора с документами и ценными вещами. За невыполнение приказа полагался расстрел. Большинство из пришедших составляли женщины, дети и старики (взрослое мужское население было призвано в армию), кроме евреев, были представители других национальностей из интернациональных семей.

В конце улицы был устроен пропускной пункт, через который поочередно отводили 30-40 человек, где у них отбирали вещи и заставляли раздеваться. Затем полицаи с помощью палок загоняли людей на край оврага. На противоположном краю находился пулеметчик. После того как ров заполнялся двумя-тремя слоями трупов, сверху их присыпали землей. За два дня 29 и 30 сентября 1941 года фашисты расстреляли в этом овраге 33 771 человека (это количество не включает малолетних детей до трех лет, которых тоже убивали в эти два дня).

Массовые расстрелы в Бабьем Яру и в расположенном рядом Сырецком концлагере проводились оккупационными войсками гитлеровской Германии до освобождения Киева в ноябре 1943 года. Данные о числе погибших в Бабьем Яру разнятся. Так, украинские исследователи считают, что только евреев здесь было казнено около 150 тыс., а всего - до 200 тыс. человек. На Нюрнбергском процессе в 1946 году, согласно выводам специальной государственной комиссии по расследованию нацистских преступлений в период оккупации Киева, приводились данные о 100 с лишним тысячах погибших.