Эксперт: пациенты с герпесом в фазе обострения менее подвержены заражению коронавирусом

Ранее завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, член-корреспондент РАН, профессор Петр Чумаков сообщил, что человек, болеющий простудой или ОРВИ, не может заразиться коронавирусом. Однако может заболеть ковидом после выздоровления, так как организм будет ослаблен первым заболеванием.

"После любого вирусного заболевания у человека компенсаторно увеличивается количество интерферона - он выделяется на слизистых, чтобы справляться с текущим вирусом. Этот интерферон может препятствовать внедрению коронавируса в клетки на слизистых. Биологический механизм понятен, но я не видел большого количества исследований, которые бы доказывали это. Существуют лишь исследования, подтверждающие, что пациенты с вирусом герпеса в фазе обострения менее подвержены заражению COVID-19", - пояснил Исаев.

Говоря о последствиях перенесенного коронавируса, эксперт рассказал, что во время болезни может пострадать система свертывания крови, что ведет к повышенному тромбообразованию. В результате через два-три месяца у переболевших могут возникнуть сердечно-сосудистые катастрофы: инфаркт или инсульт. "Как все вирусы, ковид провоцирует аутоиммунные реакции, и сейчас мы действительно наблюдаем рост аутоиммунных и ревматических заболеваний. На третье место среди осложнений я бы поставил неврологические симптомы и расстройства", - отметил он. Исаев также добавил, что одним из последних зафиксированных новых симптомов коронавируса стало возникновение глухоты у некоторых пациентов.