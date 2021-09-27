В Дагестане санавиация оказывает медпомощь людям, отрезанным из-за непогоды в горных селах

МАХАЧКАЛА, 27 сентября./ТАСС/. Санитарная авиация подключилась для оказания медицинской помощи жителям высокогорных сел Дагестана, где из-за дождей прервано наземное сообщение. Об этом в понедельник сообщает министерство здравоохранения Дагестана.

Ранее сообщалось, автомобильное сообщение нарушено сильными дождями в трех районах Дагестана, в четырех районах отключена электроэнергия.

"Врачи на воздушной скорой оказывали помощь жителям отрезанных от мира населенных пунктов Дагестана. По поручению министра здравоохранения республики Татьяны Беляевой в территории, с которыми из-за природных бедствий было прервано наземное сообщение, сегодня утром вылетел вертолет санитарной авиации со специалистами Дагестанского центра медицины катастроф. На борту в составе бригады медиков были врачи самых разных специальностей, включая акушера-гинеколога, педиатра, хирурга и реаниматолога", - говорится в сообщении.

Уточняется, что врачам удалось спасти девочку, которая неудачно упала с велосипеда. "Восьмилетняя девочка из села Бежта получила черепно-мозговую травму при неудачном падении с велосипеда. Ребенку была оказана медицинская помощь, затем его доставили вертолетом в сопровождении медиков в Детскую республиканскую клиническую больницу, где сейчас девочка получает лечение", - добавили в Минздраве региона.

По словам представителя регионального Минздрава, также вывезены из недоступной для транспортного сообщения зоны две беременные женщины с поздними сроками и риском преждевременных родов и молодой мужчина с острым нарушением мозгового кровообращения. "Пациенты госпитализированы в специализированные стационары Махачкалы, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - заключили в Минздраве Дагестана.