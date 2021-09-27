Глава Pfizer рассказал, когда мир сможет вернуться к обычной жизни после пандемии

ТАСС, 27 сентября. Генеральный директор американской компании - производителя вакцин Pfizer Альберт Бурла заявил, что возвращение к нормальной жизни после пандемии COVID-19 возможно в течение года, отметив, что для этого требуется ежегодная вакцинация населения.

"Я считаю, что мы сможем вернуться к нормальной жизни. Я не думаю, что это означает, что будут появляться новые штаммы [коронавируса]. И я не думаю, что мы сможем жить нормальной жизнью без вакцинации", - заявил Бурла в эфире телеканала ABC в воскресенье.

"В нашем распоряжении появятся препараты [от коронавируса], которые будут действовать по меньшей мере год. Я считаю, что наиболее вероятный сценарий - это ежегодная вакцинация [населения]", - добавил глава Pfizer.

Он также заявил, что компания скоро отправит на рассмотрение Управления по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США данные исследования ее вакцины, которое проводилось на детях 5-11 лет. По словам Бурлы, исследование доказало эффективность и надежность препарата для этой возрастной категории.