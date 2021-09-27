Правительство не поддержало законопроект об отмене пенсионной реформы

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ не поддержало законопроект КПРФ о снижении с 1 января 2022 года до прежнего значения возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости. Текст заключения кабмина РФ есть в распоряжении ТАСС.

"Законопроектом предлагается внести в федеральный закон "О страховых пенсиях" изменения, направленные на возврат значений возраста, с которых возникает право на страховую пенсию (в том числе назначаемую досрочно) к прежним показателям - 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, - говорится в заключении. - Правительством РФ законопроект не поддерживается".

Инициативу внесла в Госдуму 17 августа группа депутатов фракции КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым и сенатор Василий Иконников. В кабмине указывают, что в пояснительной записке к законопроекту "отсутствуют объективные обоснования" необходимости возвращения прежнего пенсионного возраста. Там отмечают, что предлагаемые изменения не соответствуют концепции принятого в 2018 году закона об изменении пенсионной системы в РФ, обеспечивающего "повышение уровня пенсионного обеспечения граждан с учетом адаптации пенсионной системы к новым демографическим условиям", а также "долгосрочный рост уровня доходов нынешних и будущих пенсионеров", в том числе благодаря ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции. В правительстве РФ также напоминают, что из-за предусмотренного законом переходного периода назначение пенсий в новом нормативном возрасте (в 65 лет мужчинам и в 60 лет женщинам) начнет осуществляться только в 2028 году.

Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, расходы на его реализацию только в 2022 году коммунисты оценивают в почти 604,5 млрд рублей. В заключении кабмина отмечается, что в бюджет на трехлетку не заложены такие дополнительные ассигнования. "При этом законопроект в нарушение статьи 83 Бюджетного кодекса РФ не содержит норм, определяющих источники и порядок исполнения новых видов расходных обязательств, которые возникнут в связи с реализацией закона в случае его принятия", - говорится в документе.

В 2018 году был принят закон об изменении пенсионной системы в РФ, согласно которому пенсионный возраст был увеличен на пять лет: с 60 до 65 лет - для мужчин, с 55 до 60 лет - для женщин. Постепенное повышение пенсионного возраста началось в 2019 году. Переходный период продлится до 2028 года. Ранее представители парламентской оппозиции неоднократно вносили законопроекты, направленные на возвращение прежнего пенсионного возраста, однако они не были поддержаны фракцией большинства - "Единой Россией".