В Якутске открыли памятник писателям братьям Даниловым

ЯКУТСК, 27 сентября. /ТАСС/. Памятник народному поэту Якутии Семену и народному писателю Якутии Софрону Даниловым открыли в Якутске в понедельник, в День государственности республики, передает корреспондент ТАСС с торжественной церемонии открытия.

"Сегодня в замечательный день, День государственности нашей республики, мы открыли памятник величайшим писателям нашего народа - Софрону и Семену Даниловым, - сказал на церемонии открытия глава Якутии Айсен Николаев. - Безусловно, государственность любого субъекта, любого народа - это не только политические деятели, это те люди, которые своим талантом развивают культуру, развивают самосознание народа. И с этой точки зрения вклад братьев Даниловых в развитие Якутии, многонационального народа поистине бесценен".

Памятник изготовлен заслуженным художником России, скульптором Семеном Прокопьевым и почетным архитектором Республики Саха (Якутия) Алексеем Самсоновым по итогам объявленного в 2015 году региональным Минкультуры конкурса. Памятник отлит в бронзе и изготовлен в Красноярске, уточнили в Минкультуры Якутии.

Братья Семен (1917-1978) и Софрон (1922-1993) Даниловы родились в Мытахском наслеге (сельском поселении) Западно-Кангаласского улуса (района) Якутской области. Помимо творчества, братья занимались общественной деятельностью, перевели на родной язык произведения русских классиков.

Провозглашение Декларации о государственном суверенитете республики состоялось 27 сентября 1990 года. С этого момента данная дата считается Днем государственности Республики Саха (Якутия).

В рамках празднования в регионе проходят конкурсы, викторины, выставки, флешмобы. В музеях республики запланированы дни открытых дверей и экскурсии, в школах пройдут уроки гражданственности. Открытие III Северного форума по устойчивому развитию приурочено ко Дню государственности республики, основными темами обсуждений станут проблемы адаптации региональных экономик к изменению климата и таянию вечной мерзлоты.