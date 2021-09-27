Краснокнижный белый медведь вышел к людям на севере Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 27 сентября. /ТАСС/. Двухлетний белый медвежонок вышел к людям в поселке Диксон на севере Красноярского края. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил директор красноярского парка флоры и фауны "Роев ручей" Андрей Горбань.

"Медвежонок ищет маму. Третий день сидит на одном месте, почти не отходит. Ухоженный, пока толстенький. Вот только мама уже, похоже, не придет. Бросить двухлетку не должна, значит, что-то случилось. Диксон. Сегодня", - сообщил Горбань.

По словам директора "Роева ручья", специалисты готовы вылететь для спасения животного, но решение об этом должны принять в федеральном Росприроднадзоре.

Парк флоры и фауны "Роев ручей" расположен в Красноярске. В 2018-2021 годах его специалисты провели несколько операций по спасению белых медведей, оказавшихся под угрозой гибели. Например, медведицу Марфу летом 2020 года истощенной подобрали возле Норильска, Урсулу медвежонком эвакуировали из окрестностей поселка Диксон.

Белые медведи занесены в Международную Красную книгу и Красную книгу России. По оценкам специалистов, в мире насчитывается от 22 до 31 тыс. этих животных. Это крупнейший сухопутный хищник на Земле. Большую часть жизни он проводит в море среди дрейфующих льдов.