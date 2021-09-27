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В Москве полиция напомнила мигрантам об окончании 30 сентября послаблений из-за пандемии

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Полиция Москвы напомнила об окончании 30 сентября послаблений для иностранных граждан, введенных из-за пандемии коронавируса, и призвала их до этого времени урегулировать свое правовое положение. Об этом журналистам в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"30 сентября истекает срок, согласно которому иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие в РФ до 15 марта 2020 года и не имеющие по состоянию на 16 июня 2021 года законных оснований для пребывания в РФ, а также не покинувшие территорию РФ в связи с возобновлением транспортного сообщения с государством, гражданами которого они являются или в котором имеют право постоянного проживания, могут обратиться в подразделения по вопросам миграции территориальных отделов МВД России по Москве с заявлением об урегулировании своего правового положения", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МВД России рекомендуют мигрантам заблаговременно обращаться за получением документов для предотвращения очередей. "В отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, в установленном порядке не урегулировавших свой правовой статус, будут применятся меры административного характера в соответствии с действующим законодательством РФ", - подчеркнули в полиции.

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