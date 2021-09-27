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Почти 16 тыс. человек погибли в результате преступлений в России за восемь месяцев

Более 22 тыс. пострадали, говорится в материалах МВД
© Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Почти 16 тыс. человек погибли в России в результате преступлений за восемь месяцев 2021 года, более 22 тыс. пострадали. Об этом говорится в статистических материалах МВД о состоянии преступности, с которыми ознакомился ТАСС.

"В результате преступных посягательств погибло 15,8 тыс. человек, здоровью 22,2 тыс. человек причинен тяжкий вред. На сельскую местность приходится 37,2% погибших (5,9 тыс. человек), на города и поселки городского типа - 67,7% лиц, здоровью которых причинен тяжкий вред [15 тыс. человек]", - говорится в материалах.

По данным МВД, четыре преступления из пяти (80,9%) регистрируются в городах и поселках городского типа, всего их 1,1 млн. Почти пятая часть (18,6%) происходит в сельской местности, где зарегистрировано 251,8 тыс. преступлений, что на 4,8% меньше, чем за этот период прошлого года.

В целом статистические данные о состоянии преступности в России за восемь месяцев текущего года свидетельствуют о стабильности оперативной обстановки на территории страны. С января по август в стране зарегистрировано на 0,8% меньше преступлений, чем за восемь месяцев прошлого года.

Нанесенный ущерб

Ущерб в результате преступлений в России за восемь месяцев текущего года составил почти 300 млрд рублей, что на 15,8% меньше, чем годом ранее. "Ущерб от преступлений [по оконченным и приостановленным уголовным делам] составил 299,58 млрд рублей, что на 15,8% меньше аналогичного показателя прошлого года. Основная часть ущерба (89,2%) приходится на преступления, зарегистрированные в городах и поселках городского типа", - говорится в материалах.

При этом, по данным МВД, материальный ущерб от преступлений экономической направленности составил 187,8 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выявленных правоохранителями экономических преступлений выросло на 9,5%. "Всего выявлено 86,6 тыс. преступлений данной категории, удельный вес этих преступлений в общем числе зарегистрированных составил 6,4%", - сказано в данным ведомства.

Вместе с тем, тяжкие и особо тяжкие преступления в общем числе выявленных преступлений экономической направленности составили 63,3%. Полицейские выявили 73,3 тыс. преступлений экономической направленности, их удельный вес в общем массиве преступлений экономической направленности составил 84,6%.

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