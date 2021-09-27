Глава правительства Крыма будет курировать ФЦП после ареста вице-премьера региона

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк взял на себя обязанности по курированию исполнения в регионе федеральной целевой программы (ФЦП) развития полуострова. Ранее их исполнял вице-премьер региона Евгений Кабанов, которого на прошлой неделе отправили в отставку и арестовали по делу о мошенничестве.

"Председатель Совета министров Республики Крым направляет, координирует и контролирует реализацию федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2025 года", - говорится в распоряжении, опубликованном в понедельник на сайте Совета министров региона.

Глава региона Сергей Аксенов ранее подписал указ об отставке Кабанова, документ опубликован на официальном портале совета министров. Уточняется, что чиновник покинул свой пост по собственному желанию. 24 сентября Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца Кабанова, обвиняемого в хищении 57 млн рублей.

На посту вице-премьера Кабанов отвечал за строительные проекты в республике и исполнение ФЦП по развитию Крымского полуострова в части, касающейся республики. Госпрограмма социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя была принята в январе 2019 года. Весной правительство России продлило госпрограмму до 2026 года и увеличило объемы финансирования по ней до 845,912 млрд рублей.

Основным механизмом реализации госпрограммы является федеральная целевая программа (ФЦП) развития Республики Крым и Севастополя. Большая часть средств, которые проходят по госпрограмме, фигурирует и в ФЦП.