Минтруд запустил систему электронного обеспечения инвалидов средствами реабилитации

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Минтруд совместно с Минцифры, Федеральным казначейством, Национальной системой платежных карт и ФСС запустил систему электронных сертификатов по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации (ТСР). С сегодняшнего дня продавцы ТСР и банки могут подключаться к системе электронного сертификата, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе Минтруда.

В Минтруде напомнили, что электронный сертификат - это новый платежный инструмент, который представляет собой реестровую запись, информация о выпуске которой регистрируется в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Электронный сертификат привязывается к банковской карте платежной системы "Мир", которой уже пользуется гражданин. Так, обладатель электронного сертификата сможет использовать его для оплаты товаров из той категории, на которую был выдан электронный сертификат, в точках продажи, поддерживающих работу с электронным сертификатом. Средства сертификата поступят продавцу напрямую через банк-эквайрер как при обычной покупке банковской картой, а для пользователя процесс оплаты будет похож на простую оплату покупки картой.

"С сегодняшнего дня появляется новый платежный инструмент. В короткие сроки, прошедшие с момента принятия закона, выполнены необходимые технологические мероприятия по развитию Единой государственной информационной системы социального обеспечения. <...> Все технологические условия для того, чтобы коммерческий сектор мог воспользоваться новым удобным сервисом и обеспечить своих потребителей возможностью получать господдержку при приобретении технических средств реабилитации - созданы", - передают в пресс-службе слова замминистра труда и социальной защиты Алексея Скляра.

Новые возможности

В Минтруде добавили, что электронный сертификат позволит гражданину самостоятельно определять, на какой именно товар из той категории, которая рекомендована в индивидуальной программе реабилитации и абилитации, направить средства. Производителям и поставщикам ТСР внедрение электронного сертификата позволит участвовать в государственных программах обеспечения граждан с инвалидностью средствами реабилитации без участия в конкурсных процедурах. Определять поставщика конкретного изделия будет сам гражданин, направляя этому продавцу закрепленные за его электронным сертификатом средства.

Обладатель электронного сертификата сможет самостоятельно выбрать ТСР из каталога, сформированного ФСС. В этом каталоге представлены ТСР, которые доступны для приобретения с использованием ЭС, с фотографиями, описанием и перечнем точек продаж. Каталог будет пополняться по мере подключения торговых точек. Оформить электронный сертификат можно будет при личном визите в отделения ФСС и МФЦ, а также дистанционно через портал госуслуг.

"Технологически схема взаимодействия госорганов по электронному сертификату является значимым прецедентом для цифрового ландшафта нашей страны. Благодаря слаженной работе несколько ведомств (Минтруд, ПФР, ФСС, Казначейство, Национальная система платежных карт, Минцифры, банки) удалось реализовать уникальный комплексный сервис. Как цифровое ведомство, мы придерживаемся принципа "Просто снаружи, сложно внутри". Данный сервис как нельзя лучше демонстрирует этот принцип. Мы рассчитываем, что все крупные банки проведут необходимые доработки программного обеспечения и станут участниками этого проекта уже в ближайшее время", - отметил замглавы Минцифры России Дмитрий Огуряев.