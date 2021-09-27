Музаев заявил, что Рособрнадзор снижает административную нагрузку на школы

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев, комментируя предложение об упразднении ведомства, заявил, что служба своей работой не увеличивает административную нагрузку учителей, а наоборот, способствует ее снижению. Об этом он заявил в понедельник журналистам.

"Мы слышали заявления о том, что Рособрнадзор своей нагрузкой задавил учителей, но дело в том, что мы отношения к административной нагрузке учителей не имеем никакого. Основное давление, на которое жалуются учителя, связано с уровнем муниципалитетов. Когда они получают запросы различного характера, сколько у них школьников, сколько учеников, сколько отличников. Запросы идут из иных ведомств. Можно проверить нашу работу - из Рособрнадзора на уровень директора школ или уровень учителя не уходит ни одного запроса", - сказал он.

По его словам, работа ведомства в сфере аккредитации и лицензирования говорит о том, что "мы не наращиваем нагрузку, а наоборот, снимаем ее". "Раньше аккредитация была срочная, 6-12 лет, школам нужно было готовить документы. Сейчас им этого делать не нужно. И это была инициатива Рособрнадзора", - подчеркнул он.

Ранее председатель партии "Новые люди" Алексей Нечаев в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с руководством политических партий, выступил с предложением о ликвидации Рособрнадзора. По его словам, учителя жалуются на большое количество отчетности и административной нагрузки. Нечаев добавил, что ранее общался на эту тему с деканами и ректорами и предложил подумать об упразднении Рособрнадзора. В свою очередь глава государства отметил, что такого рода предложения нужно хорошо обдумать и, вероятно, просто внести изменения в функции ведомства.