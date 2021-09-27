Комиссия Мосгордумы поддержала увеличение штрафа для водителей, нарушающих тишину ночью

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Комиссия Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам на заседании в понедельник поддержала поправки мэра Москвы Сергея Собянина в федеральное и московское законодательство об усилении ответственности за нарушение автомобилистами и мотоциклистами тишины в ночное время.

"В связи с регулированием уровня шума от транспортных средств на улицах Москвы мэром было принято решение внести в Московскую городскую думу законопроект о внесении изменений в законы города Москвы "О соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве" и "Кодекс города Москвы об административных правонарушениях", а также подготовлены поправки в Кодекс об административных правонарушениях в Российской Федерации", - сказал на заседании замруководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Андрей Корнеев.

Он отметил, что поправками в КоАП РФ предлагается наделить субъекты Российской Федерации правом устанавливать административную ответственность за нарушение покоя и тишины граждан с использованием автомобилей или мототранспортных средств в виде штрафа для граждан в размере от 5 тыс. рублей и более в зависимости от мощности двигателя транспортного средства.

Кроме того, по его словам, законопроектом предусматривается возможность фиксации таких нарушений с помощью специальных технических средств, работающих в автоматическом режиме, и совмещенных с фото- и видеофиксацией - шумомеров. Также предлагается применять задержание транспортного средства с демонтированной или модифицированной системой выпуска отработанных газов двигателя при нарушении тишины автомобилистами в ночное время.

"Принятие законопроекта позволит эффективно пресекать нарушения покоя граждан и тишины в ночное время с использованием транспортных средств, снизить уровень шумового загрязнения окружающей среды, повысить комфортность проживания москвичей, в конечном итоге и других жителей крупных городов нашей страны", - добавил Корнеев.

Поправки в московские законы

Помимо этого, замруководителя столичного департамента транспорта уточнил, что проектом закона Москвы предлагается закрепить запрет на использование в городе автомобилей и мототранспортных средств с частично или полностью модифицированными глушителями, если они нарушают покой и тишину граждан в ночное время.

"Также предлагается установить в Кодекс Москвы об административных правонарушениях административную ответственность в виде штрафа за нарушение покоя и тишины граждан с 23:00 до 7:00 с использованием звуковоспроизводящих устройств или устройств звукоусиления, установленных на транспортных средствах, - в размере 5 тыс. рублей для граждан, 50 тыс. рублей - для юридических лиц", - подчеркнул Корнеев. При этом он заявил, что если мощность двигателя легковых машин превышает 200 л.с., мототранспортных средств - свыше 50 л.с., грузовых автомобилей - более 250 л.с., то штраф будет в размере 5 тыс. рублей плюс 250 рублей за каждые 10 л.с.

Он уточнил, что полномочиями по составлению протоколов и рассмотрению дел о данных административных правонарушениях предлагается наделить Московскую административную дорожную инспекцию.

В заключении Корнее сообщил, что законопроект подготовлен в целях реализации положения проекта федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях". На ближайшем заседании Мосгордумы предлагается принять данный проект закона в первом чтении.