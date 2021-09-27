Песков: Путин и Шойгу на отдыхе в Сибири всегда обходятся без изысков в меню

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу на отдыхе в Сибири обходятся простой кухней, без изысков. Об этом журналистам рассказал в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Меню и кухня очень простые каждый раз, никаких там изысков, естественно, нет", - сказал Песков. При этом у представителя Кремля нет информации о том, повторяется ли меню от поездки к поездке в Сибирь.

Пресс-секретарь президента также не стал давать оценок спортивной составляющей таких походов, отметив, однако, что много россиян предпочитает подобного рода отдых на природе и "не менее сложные маршруты".

Песков, отвечая на соответствующий вопрос, подтвердил, что публикация кадров отдыха президента в Сибири, состоявшегося в первой декаде сентября, была отложена в свете проходившей до этого предвыборной кампании, а также в связи с гибелью 8 сентября главы МЧС Евгения Зиничева.

Об отдыхе Путина и Шойгу в Сибири

Кадры отдыха президента и министра обороны в Сибири были опубликованы накануне. Путин и Шойгу в поездке рыбачили, ходили по тайге и горам пешком, совершали прогулки на вездеходе и катере. Глава государства во время отдыха также повстречал маралов и наткнулся на пустующую медвежью берлогу. На ночлег Путин остановился в палатке с "камином".

Президент уже не первый раз выбирает Сибирь в качестве места отдыха. Как отмечал Песков, Путин прикипел к этому региону России душой.