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Путин назвал главных врагов России

Президент назвал ими бедность, проблемы в здравоохранении, образовании и инфраструктуре
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

НОВО-ОГАРЕВО, 27 сентября. /ТАСС/. Главный враг России - бедность, а также проблемы в здравоохранении, образовании и инфраструктуре, заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин на встрече с вице-премьерами правительства.

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"Я только что совещался в таком же онлайн-формате с лидерами списка "Единой России" и сказал им, что слышал после оглашения результатов выборов в некоторых штабах такой боевой клич "ура!" Но нам для того, чтобы уверенно сказать, что мы достигли всех целей, еще "ура!" кричать рановато. Враг еще не побежден", - сказал Путин. Он уточнил, что врагом считает "бедность значительного числа населения, нерешенные проблемы в системе здравоохранения, образования, развития инфраструктуры".

Президент подчеркнул, что в России еще есть, над чем работать. "Вот, кто наш главный противник, а главная цель - повышение уровня и качества жизни граждан нашей страны", - подытожил он.

Путин обратился к вице-премьерам с просьбой настроить свои команды по всем направлениям и в правительстве, и в министерствах и ведомствах на оперативное, грамотное, эффективное выполнение стоящих задач. Президент поблагодарил участников встречи за работу в предвыборный период и за результаты выборов.

"Мы понимаем, есть такие фундаментальные задач, и люди оценивают то, как мы движемся по их реализации, по их решению. Но не менее важна и реальная, повседневная работа правительства", - сказал глава государства, подчеркнув, что в условиях пандемии кабмин справился с работой на хорошем профессиональном уровне, и это тоже легло в копилку партии власти при подготовке к выборам и дало свои результаты.

Путин подчеркнул, что рассчитывает на активную и эффективную работу в ближайшем будущем и в среднесрочной перспективе.

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