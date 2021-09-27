Минпросвещения намерено сформировать подходы по оценке системы дошкольного образования

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Минпросвещения РФ намерено разработать подходы по оценке системы дошкольного образования, заявил глава министерства Сергей Кравцов в ходе встречи с лауреатами и победителями заключительного этапа всероссийского конкурса "Воспитатель года России" за 2010-2020 годы.

"Важно, чтобы мы понимали, как формировать ценности во всех детских садах, и нужно ли оценивать систему дошкольного образования. На сегодняшний день у нас как таковой оценки системы дошкольного образования нет. <...> Важно, чтобы апробировали новые подходы вместе с нашим институтом, потом бы тиражировали опыт для других детских садов, нужна система анализа опыта", - сказал Кравцов, отметив, что такую систему нужно формировать.

Министр также высказался за возрождение методических служб в дошкольном образовании. "Методистов в свое время сократили, а их катастрофически не хватает. Методист - это практик, который имеет опыт, может этим опытом поделиться и передать его, это очень важно. Создание, возрождение методических служб, в том числе в дошкольном образовании, чрезвычайно актуально", - добавил министр.