В Петербурге "День первокурсника" пройдет при сокращенном количестве участников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Ежегодный городской праздник "День первокурсника" состоится при сокращении количества участников до 1 тыс. в Петербурге. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

"Мы отменяем мероприятие, как только выходит постановление, соответственно, мы обязаны действовать по закону. Мы сейчас сократили количество участников, у нас было 5 тыс., сейчас сократили до 1 тыс. И если 121-е постановление будет меняться, у нас также предусмотрена онлайн трансляция", - рассказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что обработка концертного зала будет производиться в соответствии со всеми требованиям, при входе установят рамки дезинфекции, также никто не отменял измерение температуры и индивидуальные средства защиты.

По данным Смольного, в этом году в вузы Петербурга было подано рекордное количество заявлений - 709 тысяч, более 17 человек на место, что превысило средний конкурс 14 человек на место 2020 года. На обучение по программам бакалавриата и специалитета принято 28 650 абитуриентов.

На сегодняшний день в Петербурге запрещено проведение массовых мероприятий, а выставочные, торжественные и досуговые события могут проходить при условии соблюдения санитарных правил и с числом участников до 1 тыс. человек.

По последним данным, в Петербурге выявили 615 177 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 576 420 человек, умерли 21 680. За последние сутки в городе выявили 1 527 случаев заражения.