В МЧС сообщили о сохранении паводков в шести регионах России

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Почти 90 жилых и дачных домов, а также более 1,8 тыс. приусадебных участков подтоплено в шести регионах России. Также в стране действуют 23 очага природных пожаров в четырех субъектах, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МЧС России.

"Паводковая обстановка наблюдается в шести регионах, всего подтоплены 89 жилых и дачных домов, более 1,8 тыс. приусадебных участков. Негативного влияния паводков не прогнозируется", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что в течение минувшей недели от воды освободились 40 жилых домов и более 2 тыс. приусадебных участков. Обстановка с уровнем воды стабилизировалась на реках Амур, Селенга и озере Байкал. В течение минувшей недели пожарные привлекались к тушению свыше 5,2 тыс. техногенных пожаров. "Природные пожары действуют в 4 регионах, всего зарегистрированы 23 очага. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет", - добавили в ведомстве.

Кроме того, пожарно-спасательные подразделения МЧС России спасли около 1,4 тыс. человек при ликвидации последствий более чем 2 тыс. ДТП. Свыше 240 человек спасены в ходе проведения спасательных и поисковых работ.