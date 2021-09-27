В Якутии предложили создать реестр интеллектуальной собственности коренных народов

ЯКУТСК, 27 сентября. /ТАСС/. Реестр интеллектуальной собственности, куда могут войти произведения традиционного творчества, знания из областей медицины, выживания в суровых климатических условиях, необходимо создать для защиты прав коренных народов Арктики на эти достижения. Об этом сообщил в понедельник президент совета ассоциации "Оленеводов мира" Сергей Харючи на Северном форуме.

В рамках форума прошел международный семинар, на котором обсуждались вопросы прав коренных народов на знания, культуру и языки в эпоху цифровизации. Его участники подчеркивали необходимость защиты прав КМНС на интеллектуальную собственность, выработки механизмов ее охраны и предоставления прав использования.

"Следующий этап, конечно же, это сбор и составление реестра интеллектуальной собственности. Очень громадная, кропотливая работа", - сказал Харючи на семинаре.

Он пояснил ТАСС, что при создании подобного реестра каждая страна должна исходить из собственных особенностей. "Надо сбор данных начать с муниципального уровня, потом аккумулировать на региональном уровне и при необходимости на федеральном", - подчеркнул собеседник агентства.

Харючи пояснил, что в такой реестр могли бы войти произведения устного народного творчества, вопросы традиционных знаний в области охраны здоровья, вопросы безопасности пребывания в экстремальных условиях. Знания, которые северные народы накапливали столетиями и тысячелетиями.

III Северный форум по устойчивому развитию проходит в Якутске с 27 по 30 сентября. Основными организаторами являются Северный форум, правительство Якутии, Северо-Восточный федеральный университет. В рамках форума организуются мероприятия, посвященные 30-летию Северного форума: заседание комитета региональных координаторов, конференция "30 лет заботы о Севере: достижения и перспективы", Молодежный северный форум, презентация проектов, фотовыставка "История становления и развития Северного форума". Первый форум по устойчивому развитию состоялся в Якутске в 2019 году. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.