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Северный форум по устойчивому развитию

Маркетплейс с работами коренных малочисленных народов севера заработает в начале 2022 года

По мнению авторов проекта, с помощью сайта продавцу будет проще найти покупателя

ТАСС, 27 сентября. Электронная торговая площадка для представителей коренных малочисленных народов севера, на которой мастера прикладного искусства смогут представить на продажу свою продукцию, заработает в начале 2022 года. Об этом в понедельник в рамках III Северного форума по устойчивому развитию сообщила PR-менеджер АНО "Экспертный центр ПОРА" Юлия Никитина.

"Хотим запустить сайт, который поможет всем, кто живет за полярным кругом, найти для своих товаров новых покупателей, поскольку в традиционную экономику коренных малочисленных народов севера, кроме охоты и рыболовства, входят народные художественные промыслы, ремесла, декоративно-прикладное искусство. Планируем, что маркетплейс заработает в начале 2022 года", - сказала Никитина.

Она отметила, что маркетплейс будет представлять собой сайт, на котором потенциальные продавцы смогут создать личный кабинет и через него размещать фотографии и информацию о работах декоративного творчества, которые планируют продавать. По мнению авторов проекта, с помощью сайта продавцу будет проще найти покупателя.

"Представители коренных малочисленных народов севера от Мурманской области до Якутии изготавливают одежду, шьют унты, делают бубны, изделия из оленьего рога и мамонтовой кости, изделия из рыбьей кожи, украшения. Арктика богата натуральными мехами. И на все это есть покупатели, с которыми нужно свести продавцов, и это на сегодня представляет наибольшую проблему, поскольку начало производственной цепочки находится далеко за полярным кругом - и непросто в удаленных поселках, а чаще всего в тундре", - сказала она.

Как сообщила ТАСС Никитина, на сегодня уже есть около 20 мастеров, которые готовы создать личные кабинеты и разместить на сайте свои работы. Пока разработчики решают вопрос с подключением к сайту системы эквайринга, чтобы гарантировать процесс покупки. "АНО "Экспертный центр ПОРА" будет обеспечивать надежность сделки и гарантию оплаты. Кроме того, размещение работ на площадке для мастеров будет бесплатным, главное - им самостоятельно подготовить красивые фотографии изделий", - отметила собеседница ТАСС.

III Северный форум по устойчивому развитию проходит в Якутске с 27 по 30 сентября. Основными организаторами являются Северный форум, правительство Якутии, Северо-Восточный федеральный университет. В рамках форума организуются мероприятия, посвященные 30-летию Северного форума: заседание комитета региональных координаторов, конференция "30 лет заботы о Севере: достижения и перспективы", Молодежный северный форум, презентация проектов, фотовыставка "История становления и развития Северного форума". Первый форум по устойчивому развитию состоялся в Якутске в 2019 году. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.

Теги
РоссияЯкутияСеверный форум по устойчивому развитию
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