Маркетплейс с работами коренных малочисленных народов севера заработает в начале 2022 года

ТАСС, 27 сентября. Электронная торговая площадка для представителей коренных малочисленных народов севера, на которой мастера прикладного искусства смогут представить на продажу свою продукцию, заработает в начале 2022 года. Об этом в понедельник в рамках III Северного форума по устойчивому развитию сообщила PR-менеджер АНО "Экспертный центр ПОРА" Юлия Никитина.

"Хотим запустить сайт, который поможет всем, кто живет за полярным кругом, найти для своих товаров новых покупателей, поскольку в традиционную экономику коренных малочисленных народов севера, кроме охоты и рыболовства, входят народные художественные промыслы, ремесла, декоративно-прикладное искусство. Планируем, что маркетплейс заработает в начале 2022 года", - сказала Никитина.

Она отметила, что маркетплейс будет представлять собой сайт, на котором потенциальные продавцы смогут создать личный кабинет и через него размещать фотографии и информацию о работах декоративного творчества, которые планируют продавать. По мнению авторов проекта, с помощью сайта продавцу будет проще найти покупателя.

"Представители коренных малочисленных народов севера от Мурманской области до Якутии изготавливают одежду, шьют унты, делают бубны, изделия из оленьего рога и мамонтовой кости, изделия из рыбьей кожи, украшения. Арктика богата натуральными мехами. И на все это есть покупатели, с которыми нужно свести продавцов, и это на сегодня представляет наибольшую проблему, поскольку начало производственной цепочки находится далеко за полярным кругом - и непросто в удаленных поселках, а чаще всего в тундре", - сказала она.

Как сообщила ТАСС Никитина, на сегодня уже есть около 20 мастеров, которые готовы создать личные кабинеты и разместить на сайте свои работы. Пока разработчики решают вопрос с подключением к сайту системы эквайринга, чтобы гарантировать процесс покупки. "АНО "Экспертный центр ПОРА" будет обеспечивать надежность сделки и гарантию оплаты. Кроме того, размещение работ на площадке для мастеров будет бесплатным, главное - им самостоятельно подготовить красивые фотографии изделий", - отметила собеседница ТАСС.

III Северный форум по устойчивому развитию проходит в Якутске с 27 по 30 сентября. Основными организаторами являются Северный форум, правительство Якутии, Северо-Восточный федеральный университет. В рамках форума организуются мероприятия, посвященные 30-летию Северного форума: заседание комитета региональных координаторов, конференция "30 лет заботы о Севере: достижения и перспективы", Молодежный северный форум, презентация проектов, фотовыставка "История становления и развития Северного форума". Первый форум по устойчивому развитию состоялся в Якутске в 2019 году. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.