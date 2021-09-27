Второй в России международный соколиный центр создадут на Ямале

ТАСС, 27 сентября. Второй в России международный орнитологический питомник, способствующий сохранению и разведению птиц редких пород, в частности семейства соколиных, появится в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе правительства ЯНАО по итогам обсуждения проекта губернатором Ямала Дмитрием Артюховым с советником президента РФ Антоном Кобяковым.

"Новый международный соколиный центр появится в Ямало-Ненецком автономном округе и станет вторым в России уникальным питомником для редких хищных птиц. Мы намерены продолжить работу по созданию региональной сети центров для восстановления соколиных, бороться с браконьерством, привлекать внимание общественности к экологическим вопросам и проблеме сохранения биоразнообразия", - цитирует пресс-служба Кобякова.

В орнитологическом комплексе будут установлены вольеры для молодых птиц, питомник и сам орнитологический центр.

Открытие орнитологического питомника в ЯНАО входит в программу создания в России сети региональных центров реинтродукции и сохранения птиц семейств соколиных и дрофиных.

Первый центр должен открыться на Камчатке в 2022 году. 30 ноября 2020 года правительство РФ расширило границы территории опережающего развития "Камчатка", куда была включена территория для создания Центра репродукции и сохранения редких видов птиц хищных пород. Поддержку проекту оказывают Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, фонд Росконгресс и администрация Камчатского края.