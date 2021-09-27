Таиланд перенес открытие Бангкока и провинций для привитых путешественников на ноябрь

БАНГКОК, 27 сентября. /ТАСС/. Власти Таиланда приняли решение о переносе открытия Бангкока и ряда провинций без прохождения карантина для вакцинированных путешественников с октября на ноябрь. Во время брифинга в понедельник представитель центра по борьбе с коронавирусом в стране Тхависин Висануйотхин продемонстрировал план поэтапного открытия королевства.

Он отметил, что к 30 октября Пхукет и острова в провинциях Краби и Сураттхани, а также материковая часть Пхангнга, где вакцинировано 70% населения, станут "синими зонами", к которым будут применяться условия из "зеленых". "В ней разрешено все тоже, что и в "зеленых зонах" - собрания до 500 человек, а также обычная работа торговых центров, ресторанов, кинотеатров, бассейнов и других заведений", - пояснил специалист. По его словам, в планах правительства "открытие в период с 1 по 30 ноября" Бангкока, а также провинций Прачуапкхирикхан (только Хуахин), Пхетчабури (Ча-Ам), Чонбури (Паттайя, районы Бангламунг и Джомтиен), Ранонг (остров Пхайям), Чиангмай (ряд районов), Лэй (Чиангкхан) и Бурирам (столица).

Между тем еще 20 провинций, включая южные, в том числе весь крайний юг, станут "синими зонами" с 1 по 31 декабря. С 1 по 31 января к ним присоединятся еще 13 провинций. Предполагается, что к концу января в Таиланде по такой схеме частично или полностью откроются 47 из 76 провинций, а также Бангкок.

16 июня премьер-министр Прают Чан-Оча установил 120-дневный срок для полного открытия страны вакцинированным путешественникам. Тогда он заявлял об отсутствии времени на полную вакцинацию населения страны, после которого следовало бы открыть королевство. В июле начался активный рост числа инфицированных коронавирусом, пик которого пришелся на 13 августа, когда было зарегистрировано 23,4 тыс. новых случая за сутки.

Предполагалось, что Бангкок и провинции Пхетчабури, Прачуапкхирикхан, Чиангмай и Чонбури откроются для вакцинированных путешественников 1 октября, однако 15 сентября власти королевства заявили о переносе реализации инициативы на две недели позже запланированной даты - на 15 октября. Основной причиной тому стала не полностью завершенная вакцинация 70% населения всех районов Бангкока. Уже на следующий день после объявления столичный губернатор заявил об очередном переносе сроков открытия города, но уже на ноябрь.

В Таиланде первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января 2020 года. В понедельник Минздрав информировал о 10,2 тыс. заразившихся и 101 умершем за сутки. На данный момент общее число инфицированных в королевстве превысило 1,57 млн, вылечились более 1,43 млн человек, умерли 16,3 тыс. пациентов.