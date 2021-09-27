В России учредили Национальную премию интернет-контента

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Национальная премия интернет-контента создана в России с целью мотивировать производителей социально значимого контента, который будет настраивать на позитивные социальные изменения. Об этом сообщается на сайте Президентского фонда культурных инициатив, который поддержал идею Института развития интернета (ИРИ) учредить премию.

По мнению фонда, в обществе сформировался запрос на социально значимый контент. "Люди устали от негатива, ищут позитивные эмоции и возможности для самореализации. При этом у производителей контента нет мотивации создавать и продвигать социально значимый контент, который вдохновляет на позитивные социальные изменения", - говорится в сообщении, где отмечено, что премия призвана рассказать о тех, кто выполняет важную социальную функцию, дать дополнительный импульс к производству этого продукта.

Отмечается, что проекты, которые будут номинированы на эту премию должны соответствовать одному из тематических направлений: качественное изменение жизни в России, стабильное развитие страны, уверенность в будущем, независимость от внешнего влияния и безопасность граждан или гармоничное развитие человека и общества. Премию планируется присуждать в 21 номинации различным видам и жанрам контента: игровым и документальным сериалам, фильмам, подкастам, проектам в блогосфере и СМИ.

Как пояснили организаторы, у премии будет денежный призовой фонд. На сайте уточняется, что общий размер гранта составит почти 44 млн рублей.

Номинировать на премию будет профессиональное сообщество. Первую награду победители получат уже в этом году.