Национальная сборная WorldSkills Russia вернулась в Россию с победой

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Национальная сборная WorldSkills Russia, ранее занявшая первое место на чемпионате Европы по профессиональному мастерству EuroSkills в Граце, вернулась в Россию, передает корреспондент ТАСС.

Молодых россиян встретили в аэропорту Домодедово громкими овациями, флагами, кричалками, цветами и поздравительными плакатами. Поддержать своих чемпионов приехали делегации из регионов. Одна из самых больших групп поддержки встречает завоевавшую серебряную медаль Анастасию Сатину из Липецка. "Это первый чемпионат Насти. Думаю, она испытывает удовольствие и счастье - какие еще эмоции тут могут быть?" - рассказала координатор регионального координационного центра Наталья Грязева.

Как ранее сообщали в пресс-службе агентства "Ворлдскиллс Россия", россияне взяли 13 золотых, шесть серебряных, восемь бронзовых медалей. В презентационных компетенциях участники сборной взяли 4 золота, 2 серебра и 2 бронзы. Австрийская команда заняла второе место, а всего соревновались 400 конкурсантов из 31-й страны - участницы WorldSkills Europe. Участники национальной сборной WorldSkills Russia по компетенции "Мобильная робототехника" Эльдар Сейдаметов и Владислав Дюбанов получили высшую награду европейского первенства - Mr Jos De Goey Best in Europe Awards, заслужив максимальное количество баллов среди всех участников чемпионата - 1 401. Вторая в рейтинге австрийская конкурсантка по компетенции "Технологии моды" набрала 845 баллов.

В 2023 году Россия впервые примет чемпионат Европы по профессиональному мастерству EuroSkills, который пройдет в Санкт-Петербурге в августе. В финале торжественной церемонии в Граце состоялась передача флага состязаний представителям России.

Чемпионаты EuroSkills - это первенства по профессиональному мастерству в Европе, проводимые раз в два года и направленные на повышение уровня подготовки кадров и профобразования. Соревнования EuroSkills Graz 2021 проходили с 22 по 26 сентября. Россию представляли 57 конкурсантов.