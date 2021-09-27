Коренные народы Арктики заявили о желании получать долю с прибыли бизнеса от их традиций

ЯКУТСК, 27 сентября. /ТАСС/. Коренные народы Арктики должны иметь долю с прибыли, которую получает бизнес, при использовании знаний и традиций коренных малочисленных народов Севера. Об этом в понедельник сказал на Северном форуме председатель Ассоциации коренных малочисленных народов Таймыра Григорий Дюкарев.

"Последние десятилетия наши традиционные знания активно коммерциализируются в самых разных сферах. Это и биотехнологии, это и национальная кухня, и фольклор, и знания в области строительства жилища, использования транспорта <...>. Если какие-то лица получают коммерческую выгоду, то, я так полагаю, что они должны делиться своей прибылью. Потому что первоначальными правообладателями являются коренные народы", - сказал Дюкарев на семинаре по вопросам интеллектуальной собственности коренных народов.

Он пояснил ТАСС, что на данном этапе необходимо понять, какие механизмы и структуры должны работать для защиты прав коренных малочисленных народов Севера на интеллектуальную собственность, кто будет является правообладателем, кто может предоставлять право пользоваться традиционными знаниями, и кто будет получателем выгод.

III Северный форум по устойчивому развитию проходит в Якутске с 27 по 30 сентября. Основными организаторами являются Северный форум, правительство Якутии, Северо-Восточный федеральный университет. В работе форума приняли участие посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо Арктического совета от России Николай Корчунов, члены Рабочей группы по устойчивому развитию Арктического совета, руководители Всемирной организации интеллектуальной собственности ООН и др. В рамках форума организуются мероприятия, посвященные 30-летию Северного форума: заседание комитета региональных координаторов, конференция "30 лет заботы о Севере: достижения и перспективы", Молодежный северный форум, презентация проектов, фотовыставка "История становления и развития Северного форума". Первый форум по устойчивому развитию состоялся в Якутске в 2019 году. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.