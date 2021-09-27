Примерно 180 подростков примут участие в исследовании применения "Триазавирина"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Клинические исследования "Триазавирина" на детях охватят 180 подростков. Предварительные результаты планируется получить до конца года, сообщила на пресс-конференции ректор Уральского медицинского госуниверситета Ольга Ковтун.

Исследования направленные на выявление безопасности и эффективности препарата "Триазавирин" для детей, болеющих острой респираторной вирусной инфекцией и гриппом в Екатеринбурге проводит Уральский государственный медицинский университет. Препарат противопоказан детям до 18 лет.

"Пока период выбран такой - от 12 до 17 лет, это примерно будет 180 человек, которые будут обследованы в период, где будет применен этот препарат", - сказала Ковтун.

Как пояснила Ковтун, "Завод Медсинтез" выпустил новую форму "Триазавирина", где доза в одной капсуле не 250 мг, а 100 мг. Это, по словам ректора УГМУ, позволит проводить клинические исследования у детей. Специалисты планируют приступить к работам в октябре, а предварительные результаты получить до конца года.

"Триазавирин" - российский противовирусный препарат прямого действия семейства азолоазинов. Согласно заявлению разработчиков, он эффективен против 15 видов гриппа. Разработан учеными Уральского федерального университета, Института органического синтеза им. И. Я. Постовского УрО РАН и Научно-исследовательского института гриппа Минздрава России. По данным ученых, препарат эффективен против РНК-вирусов, к группе которых относится и возбудитель коронавирусной инфекции.

Производителем препарата является завод "Медсинтез" в Новоуральске. Там наладили выпуск инфузионных растворов, готовых форм генно-инженерного инсулина человека, твердых и жидких форм лекарственных препаратов.