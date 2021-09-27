В Забайкалье краевой наркодиспансер перепрофилировали под больных коронавирусом

ЧИТА, 27 сентября. /ТАСС/. Забайкальский краевой наркологический диспансер в Чите с понедельника прекратил прием профильных пациентов и развернул 100 коек под больных коронавирусом, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

"На базе отделения по улице Амурская, 65, Забайкальского краевого наркологического диспансера с 27 сентября развернут коечный фонд для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Больных наркологического профиля с 27 сентября будут госпитализировать в краевую клиническую психиатрическую больницу имени В. Х. Кандинского", - говорится в сообщении.

Ранее медицинские организации Забайкалья получили задачу подготовиться к четвертой волне коронавируса. С 23 сентября в режиме моностационара начал работать краевой госпиталь ветеранов войн.

За сутки в Забайкальском крае зарегистрировали 185 новых случаев заражения COVID-19, общее число зафиксированных случаев достигло 68 553. Выписаны 59 473 человека, 1 403 пациента умерли. В тяжелом состоянии остаются 112 человек, 40 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Из-за высокой заболеваемости в регионе запретили банкеты и корпоративы, закрыли ночные клубы и дискотеки.

С февраля ведется массовая вакцинация, двумя компонентами вакцины привились более 322 тыс. жителей. Всего региональное правительство планирует вакцинировать не менее 80% взрослого населения, это порядка 633 тыс. человек. С конца июня прививки от коронавируса в Забайкалье стали обязательными для работников десяти направлений социальной сферы.