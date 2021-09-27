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В Литве намерены ужесточить до 20 лет тюрьмы наказание за организацию нелегальной миграции

С начала года на литовско-белорусской границе задержали более 4 тыс. нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки

ВИЛЬНЮС, 27 сентября. /ТАСС/. Депутат Сейма (парламента) Литвы Линас Йонаускас предлагает ужесточить до 20 лет лишения свободы наказание организаторам нелегальной миграции. Соответствующая поправка к Уголовному кодексу Литвы зарегистрирована в секретариате Сейма и, как сообщил в понедельник журналистам парламентарий, в четверг на пленарном заседании будет вынесена на рассмотрение депутатов.

"Такая мера стала бы четким сигналом того, что Литва не намерена мириться с этой незаконной деятельностью, которая наносит урон государству, вынужденному финансировать дополнительные мероприятия по обеспечению охраны границы и размещению проникающих на территорию Литвы нелегальных мигрантов", - сказал Йонаускас.

Парламентарий предлагает ужесточить наказание организаторам контрабанды людей с максимальных в настоящее время 10 лет тюрьмы (минимальный срок - четыре года заключения) до 20 лет лишения свободы.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки. Это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. В Вильнюсе считают, что миграционный кризис спровоцирован Минском, и называют это гибридной атакой на Литву. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в Европу, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.

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