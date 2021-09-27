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Пандемия COVID-19

Лидер Приднестровья сообщил о договоренностях по поставке новой партии "Спутника V" из РФ

По словам Вадима Красносельского, речь идет о 100 тыс. доз

КИШИНЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский по итогам визита в Москву сообщил о договоренностях по поставке новой партии "Спутника V" в непризнанную республику, где проживают свыше 200 тыс. граждан РФ. Эта информация прозвучала на совещании в понедельник, сообщила пресс-служба приднестровского лидера.

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"Следующий момент, по которому удалось достичь договоренностей, - это поставка вакцины "Спутник V" на территорию Приднестровья. Речь идет о 100 тыс. доз. Поставка будет осуществляться двумя партиями по 50 тыс. доз", - сказал Красносельский.

Ранее Россия направила в Молдавию и Приднестровье свыше 170 тыс. доз "Спутника V". Кроме того, Молдавия получает вакцину по линии международной платформы COVAX, часть которой перераспределяет на левый берег Днестра.

Ранее на фоне роста заболеваемости в Приднестровье до 1 октября продлили специальный правовой режим, который позволяет властям оперативно ограничивать перемещение людей в целях борьбы с пандемией. Здесь сохраняются нормы, регламентирующие масочный режим, соблюдение социальной дистанции, а также специальные штрафы за нарушение эпидемических требований.

За время пандемии коронавирусом в Приднестровье заразились больше 55 тыс. местных жителей (свыше 10% населения региона), от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 1 326 человек (2,4% заразившихся).

Теги
РоссияМолдавияПандемия COVID-19
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