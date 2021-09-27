Синоптики предупредили о заморозках в регионах ЦФО

ТАСС, 27 сентября. Синоптики прогнозируют похолодание до минус одного-трех градусов в ночные часы 28-29 сентября в некоторых регионах Центрального федерального округа, в том числе в Воронежской, Ивановской, Костромской, Рязанской областях. В дневные часы воздух на большей части территории округа будет прогреваться до плюс 8-14 градусов, сообщили ТАСС в местных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Как рассказала ТАСС дежурный синоптик гидрометцентра по Воронежской области, в регионе в ночь на 29 сентября возможны заморозки до минус двух градусов. "Сегодня у нас тыловая часть циклона, самая холодная, с затоком влажного холодного воздуха, которая прогнозируется и завтра вместе с небольшими дождями. А с 29 сентября осадки прекратятся, будет переменная облачность, днем и ночью с прояснениями, в ночь на 29 сентября есть условия для заморозков до минус двух градусов. Ночью на 29 сентября - от нуля до плюс пяти градусов, местами будут заморозки до минус двух градусов, а днем 9-14 градусов", - сказала собеседница агентства.

Заморозки до минус одного-трех градусов ночами 28-29 сентября также прогнозируются во Владимирской, Ивановской, Костромской, Рязанской, Смоленской областях. "Завтра, 28 сентября, будет местами небольшой дождь, ночная температура по области от плюс двух до плюс семи градусов, дневная - до плюс 12 градусов, а в последующие двое суток в регионе переменная облачность преимущественно без осадков, ночная температура по области от минус одного градуса до плюс четырех градусов, днем - до плюс 8-13 градусов", - сказали в ЦГМС по Смоленской области.

Около нуля градусов в ночь на 29 сентября ожидается в Липецкой и Тамбовской областях. В Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тверской, Тульской, Ярославской областях минимальная ночная температура 28-29 сентября прогнозируется на уровне плюс одного градуса, в дневные часы воздух будет прогреваться до плюс 8-13 градусов. 28 сентября местами возможны дожди, сообщили в региональных ЦГМС.

На сайте Гидрометцентра России отмечено, что днем 28 сентября с ростом атмосферного давления осадки на территории округа постепенно прекратятся, а с 29 сентября погоду в ЦФО будет определять обширный антициклон, осадков не ожидается. На фоне ночного понижения температуры воздуха в отдельных районах возможен туман.