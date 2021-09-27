Facebook приостанавливает разработку версии приложения Instagram для детей

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. /ТАСС/. Американская компания Facebook решила приостановить работу над приложением Instagram Kids - версией одноименной социальной сети для детей младше 13 лет. Об этом в понедельник рассказал глава Instagram Адам Моссери.

"Хотя мы продолжаем считать необходимым формирование подобной среды [версии приложения, в которой у родителей будет возможность контролировать действия детей], мы решили приостановить этот проект. Это даст нам время на работу с родителями, экспертами, политиками и регулирующими организациями, на то, чтобы выслушать их опасения и продемонстрировать ценность и значимость данного проекта", - написано в заявлении Моссери, опубликованном на сайте компании Facebook, которой принадлежит Instagram.

Глава Instagram подчеркнул, что создание Instagram Kids, по его мнению, лучше, чем "полагаться исключительно на возможности приложения по контролю над тем, не пользуются ли им дети, которым еще не выдали ID [удостоверение личности]". Адам Моссери добавил, что компания продолжит разработку различных функций, которые позволят родителям следить за аккаунтами детей старше 13 лет в стандартном приложении. В настоящий момент политика компании запрещает использование сервиса лицами младше 13.

Критика инициативы

Ранее Facebook подверглась критике американской общественности за разработку Instagram Kids. Национальная ассоциация генеральных прокуроров обратила внимание, что новая версия приложения привлечет в соцсеть новых пользователей младшего возраста, которые в ином случае не заводили бы аккаунт на платформе. Как пишет портал The Verge, некоторые эксперты предполагали, что "реальная цель компании - расширить демографию своего крайне привлекательного и прибыльного приложения".

В ответ на подобные опасения Моссери указал, что "дети уже онлайн", и что разрабатываемое приложение предназначалось для подростков от 10 до 12 лет. Он добавил, что в Instagram Kids не было бы рекламы, а контент соответствовал бы возрасту пользователей.

"Критики Instagram Kids увидят в этом [приостановке разработки] признание, что реализация этого проекта - плохая идея. Но это не тот случай", - написал Адам Моссери.

В марте этого года портал BuzzFeed со ссылкой на внутренние документы компании рассказал о планах Facebook запустить приложение Instagram Kids. В 2020 году мобильное приложение Instagram стало одним из самых популярных в мире. В 2018 году число активных пользователей соцсети превысило 1 млрд человек.