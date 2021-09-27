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ГП признала нежелательной в РФ Европейскую сеть организаций по наблюдению за выборами

Как сообщили в ведомстве, такое решение принято после изучения поступивших материалов
Здание Генеральной прокуратуры РФ Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Здание Генеральной прокуратуры РФ
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России признала нежелательной на территории РФ деятельность неправительственной организации "Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами". Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.

"По результатам изучения поступивших материалов 27 сентября в Генеральной прокуратуре принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности международной неправительственной организации European Network of Election Monitoring Organizations (ENEMO) ("Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами")", - отметили в Генпрокуратуре.

В ведомстве пояснили, что поводом для принятия данного решения послужило то, что "деятельность ENEMO представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации". Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, и их обнародования.

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