ГП признала нежелательной в РФ Европейскую сеть организаций по наблюдению за выборами

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России признала нежелательной на территории РФ деятельность неправительственной организации "Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами". Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.

"По результатам изучения поступивших материалов 27 сентября в Генеральной прокуратуре принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности международной неправительственной организации European Network of Election Monitoring Organizations (ENEMO) ("Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами")", - отметили в Генпрокуратуре.

В ведомстве пояснили, что поводом для принятия данного решения послужило то, что "деятельность ENEMO представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации". Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, и их обнародования.