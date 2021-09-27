Нарзанную галерею в Кисловодске закроют с 1 октября на капитальный ремонт

ПЯТИГОРСК, 27 сентября. /ТАСС/. Один из старейших памятников архитектуры города-курорта Кисловодска Нарзанную галерею начнут реставрировать в октябре. Питьевой зал галереи закроют, предположительно, до конца декабря, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Национального парка "Кисловодский".

"В связи с началом работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения "Нарзанная галерея", расположенного на территории Национального парка "Кисловодский", деятельность питьевого зала будет приостановлена с 1 октября 2021 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что капитальный ремонт проводится в рамках реализации одной из приоритетных задач ООПТ - "сохранение историко-культурных объектов", он будет осуществлен за счет средств федерального бюджета. Достоверность определения сметной стоимости контракта подтверждена Главгосэкспертизой России.

По данным пресс-службы, ориентировочный срок возобновления функционирования зала - 27 декабря 2021 года. Визит-центр Национального парка "Кисловодский", интерактивный музей истории и природы парка, расположенный в северной части здания Нарзанной галереи, будет работать в прежнем режиме.

Нарзанная галерея является одним из старейших памятников архитектуры в Кисловодске и объектом культурного наследия федерального значения. Галерею построили в период с 1848 по 1858 год по проекту архитектора Самуила Уптона в символической форме ключа. Туристы могут попробовать здесь три вида нарзана: общий, доломитный, сульфатный.