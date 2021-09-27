В ВОЗ ждут дополнительные сведения по "Спутнику V", прежде чем посетить с инспекцией РФ

ЖЕНЕВА, 27 сентября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ждет из России дополнительной информации по вопросу включения вакцины "Спутник V" в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения в борьбе с пандемией COVID-19. Только после получения и рассмотрения этих сведений может быть запланирована инспекционная поездка экспертов ВОЗ в Россию, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе организации.

"Инспекция в отношении вакцины "Спутник V" в России будет запланирована, как только мы получим и рассмотрим дальнейшие документы и информацию, которую все еще ожидаем от заявителя", - подчеркнули в пресс-службе ВОЗ в ответ на соответствующие запрос корреспондента ТАСС.

Ранее в этом году ВОЗ провела инспекцию четырех российских производственных площадок в рамках процедуры предварительной квалификации вакцины "Спутник V", опубликовав замечания по работе одной из них. Как сообщал Минпромторг РФ, после устранения предприятием замечаний, которое ведется, специалисты ВОЗ смогут провести повторную инспекцию этой площадки. 16 сентября источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил ТАСС в Москве, что "взаимодействие с ВОЗ продолжается в позитивном ключе, очередной визит делегации ВОЗ в Россию ожидается в ближайшее время".

На настоящий момент ВОЗ рекомендовала для экстренного применения семь препаратов: это вакцины китайских компаний Sinopharm и Sinovac, вакцина Comirnaty, разработанная совместно компаниями Pfizer из США и BioNTech из Германии, препарат компании Janssen, которая является подразделением американской Johnson & Johnson, вакцина американской компании Moderna, а также два варианта вакцины британско-шведской фирмы AstraZeneca и Оксфордского университета. Кроме того, в ВОЗ на различных стадиях изучения находятся заявки по еще 13 вакцинам, в том числе по "Спутнику V". Согласно информации, размещенной на сайте организации, дата заседания экспертов по российской вакцине "будет установлена после того, как будут предоставлены все данные и завершена последующая инспекция".

"Спутник V" был зарегистрирован в России 11 августа 2020 года, став первой в мире официально зарегистрированной вакциной от коронавируса. Он стал первым препаратом на платформе аденовируса, в разработке которого применили подход гетерогенного бустирования ("вакцинного коктейля"). Благодаря использованию двух разных векторов для двух доз вакцины достигается более сильный и продолжительный иммунный ответ.