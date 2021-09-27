В Москве благотворительные фонды поделятся опытом создания социальной рекламы

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Благотворительные фонды и коммуникационные агентства в рамках конкурса "Твой взгляд" поделятся опытом создания социальной рекламы с начинающими художниками, дизайнерами и иллюстраторами Москвы, которые еще обучаются в вузах. Общение с лидерами индустрии позволит участникам сделать первые шаги в карьере, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе центра современного искусства "Винзавод".

"Одна из задач конкурса "Твой взгляд" - это формирование сообщества активных, талантливых и неравнодушных к социальным проблемам креаторов. Во втором сезоне мы решили объединить усилия города, культурных институций и благотворительный фондов для вдохновения, мотивации и профессиональной "прокачки" участников. Мы надеемся, что общение с лидерами индустрии позволит участникам сделать первые шаги в карьере и определиться с тем, как они видят свое будущее. Принять участие в мероприятиях могут студенты вузов города Москвы, для этого необходимо зарегистрироваться на сайте твойвзгляд.рф", - рассказала президент Фонда поддержки современного искусства Винзавод Софья Троценко.

В задачи конкурса входит разработка новых инструментов создания социальной рекламы, направленных на адресное решение социальных проблем москвичей, внедрение открытой системы привлечения молодежи в проекты города, использование потенциала Москвы для профессиональной самореализации творческой молодежи, а также повышение качества социальной рекламы в столице. В 2021 году темами конкурса стали "Город и Ты", "Соцсети: быть, а не казаться". Победители получат денежный приз, а лучшие работы будут размещены на билбордах в Москве. За первое место победитель получит 120 тыс. рублей, за второе - 80 тыс. рублей, за третье- 50 тыс. Также участников ждут спецпризы - стажировка в одной из компаний BBDOGroup, в коммуникационном агентстве Setters, а также спецноминация от Mosnow.

"Специалисты коммуникационных агентств Setters, PRT Edelman Affiliate и Fistashki, Благотворительные фонды "Ночлежка", "Котодетки" и "Шалаш" совместно с руководителем направления "Благотворительность ВКонтакте" Екатериной Кочневой и представителем телеканала "Пятница" расскажут, как им удается привлекать внимание к сложным социальным проблемам. Замдиректора дирекции общественно-политического вещания Общественного телевидения России Мария Мокина, российский режиссер театра и кино Юрий Грымов, креативный продюсер объединенной редакции московских электронных СМИ "Москва Медиа" Сергей Карманов и редактор иллюстраций издания "Такие дела" Маргарита Черепанова поделятся своим профессиональным опытом и дадут рекомендации по созданию и продвижению социальной рекламы", - отметили в пресс-службе.

Прием заявок до 30 ноября, подведение итогов и награждение победителей с 20 декабря 2021 года по 25 января 2022 года.