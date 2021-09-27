В Москве усилят контроль за соблюдением масочного режима в магазинах и кафе

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Контроль за соблюдением масочного режима в магазинах и местах общественного питания усилят в Москве. Об этом сообщил журналистам в понедельник руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

"Работа по контролю за соблюдением масочного режима на предприятиях торговли и общественного питания не останавливалась, она ведется с прошлого года. В Москве мобильные группы регулярно проверяют объекты торговли и общепита. На неделе ряд крупных торговых центров уже получили предостережение. И работа по контролю за соблюдением масочного режима будет усиливаться и вестись еще более интенсивно", - сказал Немерюк.

Он напомнил, что за нарушения мер профилактики коронавирусной инфекции предусмотрен штраф до 1 млн рублей и приостановление деятельности на срок до 90 суток.