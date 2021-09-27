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Пандемия COVID-19
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В Москве усилят контроль за соблюдением масочного режима в магазинах и кафе

На неделе некоторые крупные торговые центры уже получили предостережение

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Контроль за соблюдением масочного режима в магазинах и местах общественного питания усилят в Москве. Об этом сообщил журналистам в понедельник руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

"Работа по контролю за соблюдением масочного режима на предприятиях торговли и общественного питания не останавливалась, она ведется с прошлого года. В Москве мобильные группы регулярно проверяют объекты торговли и общепита. На неделе ряд крупных торговых центров уже получили предостережение. И работа по контролю за соблюдением масочного режима будет усиливаться и вестись еще более интенсивно", - сказал Немерюк.

Он напомнил, что за нарушения мер профилактики коронавирусной инфекции предусмотрен штраф до 1 млн рублей и приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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