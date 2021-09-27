Военному университету Минобороны присвоили имя Александра Невского

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Правительство России присвоило имя Александра Невского Военному университету и Санкт-Петербургскому кадетскому военному корпусу Минобороны России. Соответствующие распоряжения кабмина опубликованы в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Присвоить федеральному государственному казенному военному образовательному учреждению высшего образования "Военный университет" Министерства обороны почетное наименование "имени князя Александра Невского", - говорится в документе, который подписал 24 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Присвоить федеральному государственному казенному общеобразовательному учреждению "Санкт-Петербургский кадетский военный корпус Министерства обороны Российской Федерации" почетное наименование "имени князя Александра Невского", - говорится в еще одном распоряжении за подписью премьера.

В этом году отмечается 800-летие Александра Невского (1221-1263). Он одержал множество военных побед, а также прославился как политик и дипломат. Стараниями Невского проповедь христианства распространилась в северные земли поморов. Он также способствовал созданию православной епархии в Золотой Орде. Невский был канонизирован в 1547 году.