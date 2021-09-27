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Пандемия COVID-19

Регулятор ЕС начал оценку использования бустерных доз вакцины компании Moderna

Речь идет о введении дополнительной дозы препарата для людей в возрасте от 12 лет как минимум через полгода после полной вакцинации

ГААГА, 27 сентября. /ТАСС/. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало оценку заявки на использование бустерной дозы вакцины Spikevax производства американской компании Moderna. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении регулятора.

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Как уточнили в EMA, речь идет о введении бустерной дозы вакцины для людей в возрасте от 12 лет как минимум через полгода после полной вакцинации.

"Бустерные дозы вакцины вводятся вакцинированным людям для усиления ослабевшей защиты от коронавируса, - напомнили в агентстве. - Комитет EMA по лекарственным средствам для человека проведет ускоренную оценку данных, представленных компанией Moderna, в том числе результатов продолжающихся клинических испытаний. На основе этой оценки комитет вынесет рекомендацию о том, необходимо ли вносить изменения в инструкцию по использованию препарата".

На время проведения оценки агентство сохраняет ранее обозначенную позицию, то есть не считает, что бустерные дозы вакцины от коронавируса являются крайней необходимостью для населения в целом.

Аналогичная оценка уже проводится в отношении препарата Comirnaty, разработанного американской и германской фармацевтическими компаниями Pfizer и BioNTech.

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