Правозащитник: посольство ФРГ и мэрия Киева внесли коллаборанта в число жертв нацистов

КИЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский утверждает, что посольство Германии в Киеве совместно с Украинским центром Холокоста и мэрией Киева откроют памятный знак "нацистскому коллаборанту, соучастнику убийств евреев Киева, члену ОУН (Организация украинских националистов, запрещена в РФ), бургомистру Киева в 1941-1942 годах Владимиру Багазию.

"К 80-летию Бабьего Яра посольство Германии совместно с Украинским центром Холокоста <...> и мэрией Киева открывают памятный знак нацистскому коллаборанту, соучастнику убийств евреев Киева, члену ОУН, бургомистру Киева в 1941-1942 годах Владимиру Багазию", - написал Долинский в понедельник в Facebook.

По его словам, участники открытия памятного знака 30 сентября проведут по этому поводу пресс-конференцию, где расскажут о проекте немецкого посольства "Один камень, одна жизнь - 80 камней преткновения для Киева" при поддержке мэра Киева и культурного Института Гете на Украине. "В рамках этого проекта в Киеве на улице Братской (на Подоле, в центральном районе Киева) будет установлен камень в честь нацистского коллаборанта Багазия. 29-30 сентября 1941 года Багазий был замбургомистра Киева и непосредственно участвовал в организации массового убийства евреев. Кроме этого, Багазий вместе с другими членами ОУН - организатор украинской вспомогательной полиции Киева - одного из ключевых инструментов Холокоста и газеты "Украинское слово", призывавшей к убийству евреев. Впоследствии был назначен бургомистром. Занимался грабежом еврейского имущества, раздавал квартиры убитых евреев. В 1942 году расстрелян нацистами", - написал Долинский.

В свою очередьпосольство ФРГ на Украине в понедельник разместило в Twitter ссылку на проект "Один камень, одна жизнь - 80 камней преткновения для Киева", анонсировав установку в украинской столице первых так называемых камней преткновения. "Камни преткновения" - международный проект, призванный почтить память жертв нацизма. В его идее лежит установление мемориального "камня" - небольшой металлической таблички со сведениями о человеке, который погиб от рук нацистов или спасся от преследований. Их устанавливают вблизи последнего места жительства человека, его работы или учебы, чтобы прохожие метафорически споткнулись об него и обратили внимание.

Трагедия Бабьего Яра

С понедельника на Украине проходят памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине трагедии в Бабьем Яру. Они продлятся до 7 октября. В Киеве ожидают приезд мировых лидеров, деятелей еврейских организаций, выживших во время Холокоста, и украинцев, которые спасали евреев от смерти во время нацистской оккупации и получили звание Праведников народов мира.

Урочище Бабий Яр получило всемирную известность как место массовых казней гражданского населения нацистами и украинскими коллаборационистами, главным образом евреев, цыган, а также советских военнопленных. Как пишут историки, 27-28 сентября нацистские власти отдали приказ о том, чтобы 29 сентября еврейское население города к 8 часам утра явилось в назначенную точку сбора с документами и ценными вещами. За невыполнение приказа полагался расстрел. Большинство из пришедших составляли женщины, дети и старики (взрослое мужское население было призвано в армию), кроме евреев были представители других национальностей из интернациональных семей.

В конце улицы был устроен пропускной пункт, через который поочередно отводили 30-40 человек, где у них изымали вещи и заставляли раздеваться. Затем полицаи с помощью палок загоняли людей на край оврага. На противоположном краю находился пулеметчик. После того как ров заполнялся двумя-тремя слоями тел, сверху их присыпали землей. За два дня 29 и 30 сентября 1941 года нацисты расстреляли в этом овраге 33 771 человека (это число не включает малолетних детей до 3 лет, которых тоже убивали в эти два дня).

Массовые расстрелы в Бабьем Яру и в расположенном рядом Сырецком концлагере проводились оккупационными войсками гитлеровской Германии до освобождения Киева в ноябре 1943 года. Данные о числе погибших в Бабьем Яру разнятся. Так, украинские исследователи считают, что только евреев здесь было казнено около 150 тыс., а всего - до 200 тыс. человек. На Нюрнбергском процессе в 1946 году, согласно выводам специальной государственной комиссии по расследованию нацистских преступлений в период оккупации Киева, приводились данные о более 100 тыс. погибших.