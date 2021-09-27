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Пандемия COVID-19
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Король и королева Иордании уходят на самоизоляцию после заражения кронпринца коронавирусом

По данным газеты Al Ghad, Абдалла II и его супруга королева Рания будут вынуждены находиться на самоизоляции в течение пяти дней

БЕЙРУТ, 27 сентября. /ТАСС/. Король Иордании Абдалла II и его супруга королева Рания уходят на самоизоляцию.

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Об этом сообщила в понедельник местная газета Al Ghad со ссылкой на заявление королевской канцелярии.

По сведениям издания, наследный принц Хусейн бен Абдалла сдал положительный тест на коронавирус, в связи с чем монархи будут вынуждены "находиться на самоизоляции в течение пяти дней".

Отмечается, что у кронпринца наблюдаются "незначительные симптомы" заболевания, его состояние не вызывает опасений. Указывается, что Хусейн бен Абдалла был ранее вакцинирован от коронавируса.

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ИорданияПандемия COVID-19
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