Король и королева Иордании уходят на самоизоляцию после заражения кронпринца коронавирусом

БЕЙРУТ, 27 сентября. /ТАСС/. Король Иордании Абдалла II и его супруга королева Рания уходят на самоизоляцию.

Об этом сообщила в понедельник местная газета Al Ghad со ссылкой на заявление королевской канцелярии.

По сведениям издания, наследный принц Хусейн бен Абдалла сдал положительный тест на коронавирус, в связи с чем монархи будут вынуждены "находиться на самоизоляции в течение пяти дней".

Отмечается, что у кронпринца наблюдаются "незначительные симптомы" заболевания, его состояние не вызывает опасений. Указывается, что Хусейн бен Абдалла был ранее вакцинирован от коронавируса.