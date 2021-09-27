Из России в Ирак попытались переправить 1 кг янтаря под видом пуговиц

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Пулковской таможни обнаружили в почтовом отправлении из России с адресатом в Ираке 135 изделий из янтаря общим весом около 1 кг, которые были задекларированы как пластмассовые пуговицы. По факту незаконного перемещения ценного камня было возбуждено дело об административном правонарушении. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

"Международное почтовое отправление пересылалось из Светлогорска. В ходе проведения таможенного контроля с использованием рентгенотехники должностными лицами почтового таможенного поста было выявлено несовпадение заявленного в декларации товара с фактически перемещаемым. В документах отправитель заявил свой товар как пояс и пуговицы из пластика, а в графе количество указал 10 и 5 штук. На самом деле в МПО перемещались 135 изделий из янтаря, общим весом около одного килограмма", - рассказали в пресс-службе.

Пересылаемые предметы изъяли для определения их стоимости. Дело об административном правонарушении возбуждено по части 1 статьи 16.2 "Недекларирование по установленной форме товаров".