Москва усилит контроль за ношением масок. Главное о коронавирусе за 27 сентября

Россия
- Всего зафиксировано 7 443 149 случаев заражения, из них новых — 22 236. За сутки умерли 779 человек, за весь период — 204 679.
- Клинические исследования вакцины "Бетувакс" стартуют в начале октября.
- В РФПИ заявили о высоком росте антител комбинации "Спутника" и AstraZeneca в Азербайджане.
Москва
- Всего зафиксировано 1 624 277 случаев заражения, из них новых — 3 387.
- В столице усилят контроль за соблюдением масочного режима в магазинах и кафе.
Мир
- Всего зафиксировано более 231,9 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- В ВОЗ ждут дополнительные сведения по "Спутнику V", прежде чем посетить с инспекцией РФ.
- WSJ: ВОЗ собрала новую команду для расследования происхождения COVID-19.
- Таиланд перенес открытие Бангкока и провинций для привитых путешественников на ноябрь.
- В развитых странах зафиксировали рекордное падение средней продолжительности жизни.
- СМИ: король и королева Иордании уходят на карантин.
- Минздрав Японии одобрил применение сотровимаба для лечения COVID-19.
- Эксперт: пациенты с герпесом в фазе обострения менее подвержены заражению коронавирусом.