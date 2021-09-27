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Москва усилит контроль за ношением масок.
Пандемия COVID-19

Москва усилит контроль за ношением масок. Главное о коронавирусе за 27 сентября

© Александр Щербак/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 7 443 149 случаев заражения, из них новых — 22 236. За сутки умерли 779 человек, за весь период — 204 679.
  • Клинические исследования вакцины "Бетувакс" стартуют в начале октября.
  • В РФПИ заявили о высоком росте антител комбинации "Спутника" и AstraZeneca в Азербайджане.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 624 277 случаев заражения, из них новых — 3 387.
  • В столице усилят контроль за соблюдением масочного режима в магазинах и кафе.

Мир​​​​​​

  • Всего зафиксировано более 231,9 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • В ВОЗ ждут дополнительные сведения по "Спутнику V", прежде чем посетить с инспекцией РФ.
  • WSJ: ВОЗ собрала новую команду для расследования происхождения COVID-19.
  • Таиланд перенес открытие Бангкока и провинций для привитых путешественников на ноябрь.
  • В развитых странах зафиксировали рекордное падение средней продолжительности жизни.
  • СМИ: король и королева Иордании уходят на карантин.
  • Минздрав Японии одобрил применение сотровимаба для лечения COVID-19.
  • Эксперт: пациенты с герпесом в фазе обострения менее подвержены заражению коронавирусом.
Теги
Пандемия COVID-19
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