Кипр повысил эпидемический статус четырех стран, оставив Россию в красной зоне

НИКОСИЯ, 27 сентября. /ТАСС/. Власти Республики Кипр приняли решение изменить в сторону повышения эпидемический статус четырех стран в новом недельном реестре деления стран на категории и оставили Россию в красной категории с правом приезда на остров невакцинированных пассажиров с двумя диагностическими тестами. Опубликованный в понедельник реестр вступит в действие в ближайший четверг, 30 сентября, и будет действовать до 6 октября включительно.

В этом документе кипрский Минздрав повысил статус Франции, Испании, Нидерландов и Уругвая с уже упомянутой красной до оранжевой эпидемической зоны, откуда не привитым противовирусными препаратами гражданам надлежит приезжать с одним диагностическим тестом, пройденным в стране вылета не ранее чем за 72 часа до отправки авиарейса на Кипр.

Согласно новому списку, с 30 сентября в наивысшей - зеленой - зоне, откуда тесты вообще не требуются, будут, как и прежде, находиться семь стран, в оранжевой таковых будет на четыре больше - 22 вместо нынешних 18, а в красной - 30 государств. Ранее эта категория насчитывала 36 стран - помимо четырех, перенесенных в оранжевую, в ней значились также Босния и Герцеговина и Молдавия, которые в новом реестре отсутствуют.

Во всех недельных реестрах изменения в классификации стран Европейского союза и Европейской экономической зоны власти острова производят на основании решений Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, а остальных стран - в соответствии с оценкой, вынесенной отделом эпидемического мониторинга кипрского Минздрава.