Путин поздравил национальную сборную России с победой на EuroSkills

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил национальную сборную России с победой на чемпионате Европы по профессиональному мастерству EuroSkills, проходившем в австрийском Граце. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"Вы хорошо подготовились к этим серьезным, престижным соревнованиям и в напряженной, конкурентной борьбе продемонстрировали отличные профессиональные навыки и умения, собранность, грамотный, по-настоящему творческий подход к решению поставленных задач", - говорится в сообщении.

Путин также выразил убежденность в том, что это достижение станет стимулом в деле популяризации рабочих специальностей и совершенствования профильного образования. Он пожелал победителям успешной реализации намеченных целей.

Чемпионаты EuroSkills - это первенства по профессиональному мастерству в Европе, проводимые раз в два года и направленные на повышение уровня подготовки кадров и профобразования. Соревнования EuroSkills Graz 2021 проходили с 22 по 26 сентября. Россию представляли 57 конкурсантов, которые взяли 13 золотых, шесть серебряных, восемь бронзовых медалей. В презентационных компетенциях участники сборной взяли четыре золота, два серебра и две бронзы.

В 2023 году Россия впервые примет чемпионат Европы по профессиональному мастерству EuroSkills, который пройдет в Санкт-Петербурге в августе.