Володин ревакцинировался от коронавируса

"Сегодня ревакцинировался. Первую прививку от коронавируса сделал год назад. В этом мае ревакцинировался, учитывая снижение антител", - написал он в своем Telegram-канале.

Председатель нижней палаты напомнил, что многие депутаты сделали прививку. "Это позволило сохранить работоспособность Государственной думы в самый непростой период пандемии: своевременно заработали меры, направленные на поддержку граждан и экономики", - подчеркнул он.

После выборов, продолжил Володин, необходимо сделать все, чтобы Госдума нового созыва не прерывала свою работу. Политик отметил, что парламентарии, исполняя свои полномочия, постоянно общаются с людьми, а в зале пленарных заседаний проводят много времени со своими коллегами. "Перевести коммуникации в иной формат, соблюдать все меры безопасности и дистанцию, чтобы не заразиться, сложно, да и невозможно. Выход один - вакцинироваться. Со своей стороны такое решение принял", - заключил Володин.

На прошедшей в субботу встрече с лидерами партий, прошедших в Думу, президент РФ Владимир Путин предложил кандидатуру Вячеслава Володина на пост спикера Госдумы нового созыва, отметив, что он вполне достоин этого. Глава государства также подчеркнул, что принятие данного решения остается за лидерами партий.