Школы с 2023 года будут применять только государственные ресурсы в дистанционном обучении

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить использование только государственных информационных систем в сфере дистанционного школьного образования в России с 2023 года. Об этом говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном в понедельник на сайте Кремля.

"Обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих применение с 1 января 2023 года исключительно государственных информационных систем (ресурсов) при реализации основных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования с использованием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, сопряженных с обработкой персональных данных обучающихся", - говорится в списке поручений по итогам заседания президиума Госсовета, состоявшегося 25 августа.

Поручение адресовано правительству РФ совместно с комиссией Госсовета по направлению "Образование".

Кроме того, до 1 января 2022 года поручается внести в законодательство изменения, наделяющие Минпросвещения РФ правом устанавливать порядок экспертизы содержания и лицензирования электронных образовательных ресурсов, с помощью которых реализуются вышеуказанные образовательные программы.

Путин также поручил кабмину и Госсовету обеспечить унификацию форм федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере общего образования и включить в перечень лиц, предоставляющих сведения, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих присмотр и уход за детьми.